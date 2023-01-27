Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|7,20
|7,50
|Ekmeklik buğday
|6,00
|6,20
|Yemlik buğday
|5,70
|6,00
|Yemlik arpa
|5,60
|5,80
|Nohut
|22,00
|23,00
|Beyaz haşhaş
|57,00
|58,00
|Mavi haşhaş
|47,00
|48,00
|Sarı haşhaş
|56,00
|57,00
|Susam
|46,00
|47,00
|Aspir
|6,50
|6,70
|Yağlık ay çekirdeği
|6,00
|6,50