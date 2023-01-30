Uşak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

UŞAK (AA) - Uşak İl Koordinasyon Kurulu 2023 yılı 1. dönem toplantısı Uşak Valisi Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Özmerkez'deki İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ergün, 2022 yılında toplamda 579 projenin yatırım programa alındığını söyledi.

Projelerin çoğunluğunun hayata geçirildiğini, bazılarının da ihale aşamasında olduğunu aktaran Ergün, yatırımcı kuruluşların yürüttükleri projelerde gerçekleşme oranının yüzde 75, belediyelerin yürüttükleri projelerde ise gerçekleşme oranının yüzde 86 olduğunu ifade etti.

Ergün, sözlerine şöyle konuştu:

"Gerek milletimiz, gerekse Uşaklı hemşehrilerimiz yatırımların en iyisine, en güzeline layık. Bütün kurumlar olarak hepimizin amacı en uygun şartlarda kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak ve vatandaşa bunu en kısa sürede hayatını kolaylaştıracak yatırımlar olarak dönüştürmek. Bütün ortak çabamız bu. 2022 yılının yatırımlarının gerçekleşmesinde, bu noktalara getirilmesinde emek harcayan bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 2023 yılında inşallah önceki yıllardan devreden projelerle birlikte çok daha fazla projeyi hayata geçirerek vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefliyoruz."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, "Tamamlamış olduğumuz projelerimizin yanında yapımını süratle sürdürdüğümüz projeler şehrin dört bir yanında inşallah kısa süre içerisinde tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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