Uşak Ticaret Borsası

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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 6 liradan, en yüksek 6 lira 20 kuruştan satıldı.



UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Makarnalık buğday 7,20 7,50 Yemlik buğday 5,70 6,00 Yemlik arpa 5,60 5,80 Nohut 22,00 23,00 Beyaz haşhaş 57,00 58,00 Mavi haşhaş 47,00 48,00 Sarı haşhaş 56,00 57,00 Susam 46,00 47,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 6,00 6,50





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