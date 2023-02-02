Uşak'ta okul öncesi öğrencilere "ücretsiz yemek"

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UŞAK (AA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kent merkezi ve ilçelerde okul öncesi eğitim alan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verileceğini bildirdi.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca okul öncesi öğrencilere yemek hizmetinin verilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.

Ülke genelinde olduğu gibi kent merkezi ve ilçelerde 6 Şubat'tan itibaren yemek dağıtımına başlanacağı aktarılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığının politikaları ve sağladığı imkanlar doğrultusunda öğrencilerimize yemek hizmetinin ulaştırılması için hazırlıklar tamamlandı. Böylece ilimizdeki okul öncesi öğrencilerimiz bir öğün beslenme hizmetinden faydalanmış olacak." denildi.



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