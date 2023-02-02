Banaz'da "HAYDİ" uygulaması tanıtıldı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde polis ekipleri Hayvan Durumu İzleme - "HAYDİ" uygulamasını tanıttı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin sokaklarında belirli noktalara mama bırakarak hayvanları besledi.

İslam, Şehitler, Cumhuriyet, 31 Ağustos ve Dilek Mahallesi'ndeki kıraathanelerde ve sokaklardaki vatandaşlara Bakanlık tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatı bünyesinde 2020 yılında hayata geçirilen Hayvan Durumu İzleme "HAYDİ" uygulamasını tanıtmak için broşür dağıtıldı.









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