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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı

AA

Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, depremde yıkımın gerçekleştiği 10 ile battaniye göndermek üzere çalışmalara başladıklarını, bugün 30 bin battaniyenin bölgeye ulaştırılmasının planlandığını bildirdi.

Vali Ergün, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen toplantıya katıldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Ergün, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Şu ana kadar kentten deprem bölgesine çeşitli birimlerden 23 araçla 160 personel gönderdiklerini ifade eden Ergün, İl Özel İdaresi ve Uşak Belediyesi bünyesindeki iş makinelerinin de yola çıkacağını aktardı.

Kan ihtiyacının giderilmesi amacıyla Ulu Cami önü, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Nuri Şeker Şeker Fabrikası revirinde kan alma birimleri oluşturduklarını anlatan Ergün, battaniye üretim merkezi olan Uşak'ın bu konuda da üzerine düşeni yapacağını kaydetti.

Bölgeye battaniye desteğinin sağlanması amacıyla çalışmaların erken saatlerde başladığını söyleyen Ergün, şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla 30 bin civarında battaniyeyi deprem bölgesine sevk etmeyi planlıyoruz. Şu anda 3-4 tır harekete hazır hale geldi. Bunun yarın akşama kadar 70 binleri geçeceğini düşünüyoruz. Uşaklı vatandaşlarımız başından beri bu konuda çok duyarlı. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bunların hepsinin bir koordine içerisinde gitmesi lazım. Bizlerle mutlaka koordine kursunlar. Bizim koordinasyon kurulu burada, 24 saat esasına göre görevine devam edecek."

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