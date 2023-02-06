Uşak'ta deprem bölgesi için yardım seferberliği

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UŞAK (AA) - Uşak’ta, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere kurulan yardım çadırında battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı gibi eşyalar toplanıyor.

Uşak Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda deprem bölgesindeki afetzedelere gönderilmek üzere yardımların toplanması için yardım çadırı kuruldu.

Çadıra yardımda bulunmak için gelen vatandaşlardan Yusuf Taşbunar, deprem bölgesindeki afetzedelerin yanında olduklarını belirterek, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Hakikaten çok zor durumdalar." dedi.

Yardım çadırına battaniye ve kışlık kıyafet getiren Abdullah Özkan da bu soğuk günlerde afetzedeleri yalnız bırakmayacaklarını söyledi.



Toplanan yardımların AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen bölgelere sevk edileceği belirtildi.

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