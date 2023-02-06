Uşak Valiliği deprem sonrası battaniye fiyatlarının arttığı iddiasını yalanladı

UŞAK (AA) - Uşak Valiliği, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki fabrikalarda üretilen battaniyelerin fiyatının arttığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada sosyal medyada deprem nedeniyle Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 liradan 250 liraya yükseldiği yönünde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde üretilen battaniyeler içerdiği materyalin türüne, kalitesine ve büyüklüğüne göre 100 lira ile 350 lira arasında fiyatlandırılmaktadır. İddia edildiği üzere deprem öncesi ve sonrasında fiyatlarda bir artış söz konusu olmamıştır ve Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir suistimal tespit edilmemiştir. Kaldı ki depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren herhangi bir karşılık beklemeden 100 bin adet battaniyeyi bağış olarak toplayan Uşaklı iş insanlarımız, hayırseverlerimiz takdiri hak etmektedir. Bu sebeple ilimiz esnaf ve sanayicilerinin gerçeği yansıtmayan bir iddia üzerine eleştirilmesi ve ilimizin adının bu şekilde anılması bizleri derinden üzmüştür. Gün aslı olup olmadığına bakılmaksızın her dedikoduyu paylaşma günü değildir. Gün birlik ve dayanışma günüdür."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.