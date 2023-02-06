Banaz'dan deprem bölgesine yardım tırları gönderildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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UŞAK (AA) - Banaz ilçesinde Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ihtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında 7 bin 100 battaniye, 420 gıda kolisi, 400 kışlık kıyafet kolisi ve 95 adet elektrikli ısıtıcı yüklenen tırlar akşam saatlerinde yola çıktı.

Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı "Elimizden geldiğince oradaki mağdur kardeşlerimize yardım eli uzatmaya çalıştık. İlçemiz halkına da duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Bugün sabah saatlerinde beş bin battaniye gönderdik, birçok eşyayı da ikinci tırımıza yükleyerek yola çıkardık. İnşallah yarın da iki tır daha göndereceğiz. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza rahmet dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Yardım kampanyası kapsamında battaniye ve ısıtıcı getiren Yusuf Gezer, "Bu soğuk ve yağışlı günlerde depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmak bize yakışmazdı." dedi.

Yardım göndermeye gelen vatandaşlardan Kerem Sayar ise sabah saatlerinden beri aklının deprem bölgesinde olduğunu ve elinden geldiğince yardımda bulunmak istediğini belirtti.





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