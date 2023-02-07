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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'tan deprem bölgesine 163 bin 767 battaniye gönderildi

AA

Uşak'tan deprem bölgesine 163 bin 767 battaniye gönderildi

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremden etkilenen illere 163 bin 767 battaniye gönderildiğini, bugün ayrıca 50 bine yakın battaniyenin daha sevk edileceğini bildirdi.

Vali Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile Uşak'ta bölgeye gönderilmek üzere toplanan yardımların tırlara yüklendiği Kalfa Spor Salonu'na giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Turan Ergün, daha sonra da deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan battaniyelerin yüklü olduğu kamyon ve tırları uğurlamak için Uşak Organize Sanayi Bölgesine geçti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve araç desteği göndermeye devam ettiklerini belirtti.

Dünden bu yana çeşitli kurumlardan 47 araçla 249 personel, kamu kurumlarına ve özel sektöre ait 20 iş makinesini bölgeye sevk ettiklerini ifade eden Ergün, sözlerine şöyle devam etti:

"Mevsimin kış olmasından dolayı şu an bölgede barınma ve sıcaklık çok önemli. Bu yüzden Uşak olarak bizden en büyük beklenti battaniye. Dün bütün battaniye üreticilerimizle bir araya geldik. Arkadaşlar bütün üretimlerini deprem bölgesine gitmek üzerine yapıyorlar şu anda. Yani normal ticari amaçlı battaniye satışı yok. Deprem bölgelerine yardım amaçlı battaniye göndereceklere battaniye üretiyoruz. Şu an itibarıyla ilimizden 40 tırla 163 bin 767 battaniye yola çıktı. Burada da şu anda 10 tır yola çıkmak üzere bekliyor. Onlar hariç. Onlarda da 50 bine yakın battaniye var."

Ergün, kentte dün yoğun kan bağışı olduğunu, bugün itibarıyla kan alımını durdurduklarını, ihtiyaç olması durumunda vatandaşlara yeniden bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Dünden bu yana Uşaklıların nakdi yardımda da bulunduğunu aktaran Ergün, "Şu ana kadar valilik acil yardım hesabına toplamda 4 milyon 319 bin lira gelmiş durumda. Ben hayırsever hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlılar. Aynı zamanda kentimizdeki nakliyecilerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi toplanan malzemeleri bölgeye ücretsiz götürmek için sıraya girdiler." dedi.

- "Ekiplerimiz sahada"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kentte toplanan yardımların bölgeye sevkiyatını sürdürdüklerini aktardı.

Uşak'tan yola çıkan itfaiye ve gönüllü ekiplerin bölgeye ulaştığını ifade eden Çakın, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz sahada çalışmaya başladılar. Şu anda aldığımız haberler itfaiye ekiplerimiz, gönüllü ekiplerimiz oradaki arama kurtarma ekiplerine katılmış durumdalar. İnşallah onlardan da güzel haberler almak istiyoruz. Zira çok zor koşullar altında büyük bir özveriyle gayret ediyorlar. Allah hepsinin yardımcıları olsun. İnşallah son ana kadar son dakikaya kadar bir can daha kurtulursa bundan büyük bir mutluluk olamaz bizim için. Bizde Uşak olarak bundan önce olduğu gibi bugünde bütün gücümüzle bölgenin yaralarının sarılması için hem üretmeye hem de gereken yardım desteğini sağlamaya devam edeceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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