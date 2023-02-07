Banaz'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Banaz Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar destekte bulundu.

İlçeden dün yola çıkan iki tırın yanı sıra bugün de üç tır dolusu kışlık kıyafet, gıda, battaniye, elektrikli ısıtıcı ve konteyner yüklenerek yola çıktı.

Kaymakamı Musa Aydemir, depremzedelere yönelik yardım kampanyasının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"İlçe olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devem ediyoruz. Depremzede kardeşlerimizin acısını bir nebze olsa da dindirmek için ihtiyaç duyabilecekleri malzemeleri gönderdik. Dünden beri beş tır ve çok sayıda kamyonetler yola çıktı. Yardım kampanyamız devam ediyor. Destek veren kurumlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Öte yandan depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için ilçeden yola çıkan aşçıların bölgeye ulaştıkları öğrenildi.





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