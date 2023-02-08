Uşak'ta Halk Ekmek fırınında üretilen ekmekler deprem bölgesine gönderilecek

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UŞAK (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Uşak Belediyesi Halk Ekmek tarafından üretilen ekmeklerin bölgeye gönderileceği bildirildi.

Uşak Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Belediyesi ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Uşak Belediyesi Halk Ekmek fırınında üretilen tüm ekmekler deprem bölgelerine gönderilecektir. Bu nedenle 9 Şubat Perşembe gününden itibaren belirli bir süre halk ekmek büfelerinden ekmek satışı yapılmayacaktır."

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