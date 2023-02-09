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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'taki battaniye fabrikaları depremzedeler için çalışıyor

AA

Uşak'taki battaniye fabrikaları depremzedeler için çalışıyor

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Battaniye üretim merkezi Uşak'ta, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için günlük 50 binin üzerinde battaniye üretiliyor.

Depremin hemen ardından Uşak Valiliği koordinasyonuyla battaniye üreticileriyle yapılan toplantıda, fabrikalarda sadece deprem bölgesine yönelik üretim yapılması konusunda karara varıldı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Depremin hemen ardından hızla bölgeye battaniye sevkiyatına başladıklarını aktaran Çakın, şöyle konuştu:

"Tüm sanayicilerimiz bütün güçleriyle stoklarındaki battaniyelerin hızlı bir şekilde sevkiyatı hem de battaniye üretim kapasitelerini arttırarak sürdürmek konusunda çok ciddi adımlar attılar. Şu ana kadar Uşak'ımızdan 500 binin üzerinde battaniye sevkiyatı gerçekleştirildi ve sevkiyatlar da devam ediyor. 1 milyonun üzerinde bir sevkiyat için planlamalar yapıldı. Bir taraftan stoklardaki battaniyeler sevk edilirken diğer taraftan da 20 battaniye üreticisi firmamız da 50 binin üzerinde günlük üretime devam ediyor."

Deprem bölgesine daha fazla battaniye gönderebilmek için fabrikaların aralıksız çalışmaya devam ettiğini aktaran Çakın, şöyle devam etti:

"Battaniye imalatçılarında da 2 binin üzerinde çalışan, sadece battaniye üretimi için makinelerin başında, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Her geçen gün kapasiteyi arttırma konusunda özellikle bu firmalarımızla çalışan işçilerimizin özverili gayretleriyle vardiyalarını arttırarak, çalışmalarını hızlandırarak bu kapasiteyi de arttırmaya devam ediyorlar. Uşak'tan depremde etkilenen vatandaşlarımıza bu soğuk günlerde Uşak battaniyelerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Uşak sanayisi ve sanayicileri ihtiyaç duyulan battaniyeyi sevk etmeye, sağlamaya ve üretmeye kesintisiz bir şekilde devam edecekler."

- Sadece deprem bölgesine üretim yapılıyor

Fabrikaların sadece deprem bölgesine üretim yaptığını, ticari amaçlı üretimlerini durduklarını dile getiren Çakın, şunları belirtti:

"İlk gün yapmış olduğumuz toplantıda, deprem bölgesinden gelecek ihtiyaçların haricinde hiçbir şekilde battaniye perakende veya tüccar aracılığıyla satılmaması konusunda, bütün satışların AFAD koordinasyonu üzerinden yapılması konusu üzerinde mutabakat sağladık."

Çakın, ildeki tüm sanayicilerin bu mutabakata uygun bir şekilde ürettikleri battaniyeyi, AFAD'daki koordinasyon merkezine gönderdiklerini söyleyerek, "Buradan alınan tutanaklarla AFAD merkezden yönlendirme çerçevesinde deprem bölgesindeki illerimize sevkiyatı yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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