Uşak'ta köylü kadınlar depremzedeler için ekmek pişiriyor

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında Banaz ilçesinde köylü kadınlar toplanıp köy fırınlarında depremzedeler için ekmek yapıyor.

Susuz köyündeki kadınlar, kendi aralarında topladıkları unla hamur yoğuruyor ve muhtarlığa ait 3 fırında ekmek pişiriyor. Ekmekler, Banaz Kaymakamlığı koordinesinde yardım toplama merkezine götürülüyor.

Ekmek pişiren kadınlardan Güler Tokay, çok üzgün olduklarını, oradaki kardeşleri için bir şeyler yapmak istediklerini belirterek, "Deprem bölgesine göndermek için köylülerimizle gücümüz yettiğince ekmek yapıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok, onların üzüntüsü bizim üzüntümüz. Onların ölüsü bizim de ölümüz. Ölenler için başsağlığı diliyoruz. Kalan kardeşlerimize de Allah ömürler versin, sabır versin." dedi.

Aynur Çetin ise "Devletimiz ve milletimizden Allah razı olsun, yardım için bölgeye gidenlere kolaylıklar diliyoruz. Oradaki kardeşlerimiz gönderdiğimiz ekmekleri sağlıkla yesinler, afiyet olsun." dedi.

Köyden depremin yaşandığı illere ekmeğin yanı sıra evlerden toplanan tarhana ile nakdi yardımlar da ulaştırılıyor.













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