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Uşak'taki "Çocukevleri Sitesi" depremzede çocuklar için hazırlandı

AA

Uşak'ta 2 bin 500 metrekare alana yapımı tamamlanan Çocukevleri Sitesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için hazır hale getirildi.

Uşak'taki "Çocukevleri Sitesi" depremzede çocuklar için hazırlandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2 bin 500 metrekare alana yapımı tamamlanan Çocukevleri Sitesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden çocuklar için hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da depremde ailesini kaybetmiş ve kimsesiz kalmış çocuklar için çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çocukevleri Sitesi yeni hizmet binası, Bakanlığın talimatıyla depremde ailesini kaybetmiş çocuklar için hazırlandı.

Deprem bölgesinden gönderilecek bireylerin kalabileceği Çocukevleri Sitesi'nde çocukların kendisini aile ortamında hissetmesi ve depremin oluşturduğu travmanın en aza indirilmesi adına çalışmalar yürütülecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ekrem Boran, çocukların kendilerini aile ortamında hissetmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Boran şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız Derya Yanık'ın talimatları doğrultusunda hepimizin kanayan yarası olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesiz babasız kalan çocuklarımızı misafir etmek üzere ivedilikle çalışmalarımızı tamamladık. Şu an çocuk kabul edecek durumdayız. Buranın kapasitesi 50 kişi ancak ihtiyaç olması halinde 70 çocuğu barındırabilecek durumdayız. Binamızda çok amaçlı salonumuz var. Sağlık odası, bireysel görüşme odası, spor salonu, oyun odası, bilgisayar odası ve diğer etkinliklerin yapılabileceği atölyeler bulunmakta."

Sitede çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve rehberlik danışmanlarının da aralarında olduğu tüm personelin hazır vaziyette beklediğini aktaran Boran, "Depremzede çocuklarımıza anne baba şefkatiyle yaklaşarak anne babalarının eksikliğini hissettirmemek için üstün gayret göstererek çalışacağız." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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