Uşak'ta tekstil atölyesinde makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

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UŞAK (AA) - Uşak'ta, çalıştığı tekstil atölyesinde vücudunun bir bölümü makineye sıkışan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Bozkuş köyündeki bir tekstil atölyesinde çalışan İbrahim Özbek (36), tekstil artıklarının geri dönüşümünü yapan makineye önce sol kolunu ardından vücudunun bir bölümünü kaptırdı.

İhbar üzerine atölyeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı makineden çıkarılan Özbek, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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