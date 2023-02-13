Uşak'ta park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Yıldız Caddesi'nde A.T. (61) yönetimindeki 64 DP 364 plakalı otomobil, caddede park halinde bulunan 64 AAB 261 plakalı tırın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Hamide Turgut (35) ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamide Turgut, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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