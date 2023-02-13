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Uşak'tan depremden etkilenen illere 891 bin 636 battaniye gönderildi

AA

Uşak'tan depremden etkilenen illere 891 bin 636 battaniye gönderildi

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, kentten, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illere 891 bin 636 battaniye gönderildiğini, diğer illerden sipariş edilip gönderilenlerle bu sayının 1 milyon 68 bin 871'e ulaştığını bildirdi.

Vali Ergün, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, Uşak'ta çeşitli kurumlardan 1140 personel, 173 araç ile 110 iş makinesinin depremden etkilenen illere sevk edildiğini, 10 iş makinesinin de bu gece yola çıkacağını söyledi.

Depremden etkilenen illere battaniye sevkiyatının aralıksız sürdüğünü aktaran Ergün, "Depremin ilk gününden bu yana Uşak özellikle battaniye üreticisi bir kent olduğu için bizden en önemli beklentinin hızla deprem bölgesine havaların da soğuk olması sebebiyle battaniye ulaştırmamızdı. Şu ana kadar depremden etkilenen illere, ilimizden doğrudan 891 bin 636 adet battaniye gönderildi. Bunun yanında ilimizden sipariş verilerek muhtelif yardımlarla birleştirilip farklı iller üzerinden afet bölgesine gönderilen 177 bin 235 adet battaniye söz konusu. Bunları da dahil ettiğimizde ilimizden şu anda toplamda deprem bölgesine gönderilen battaniye sayısı 1 milyon 68 bin 871'e ulaşmış durumda. Bunların da 239 tır ve 3 uçakla nakliyesini sağladık. İlimizden 197 tır ve kamyonlarla muhtelif gıda ve yardım malzemesi 1 milyon 271 bin 949 parça gitti. Bunlar da deprem bölgesine ulaşmış durumda." diye konuştu.

Bölgeden gelen depremzede vatandaşları kentte ağırlamak için tüm çalışmaların tamamlandığını ifade eden Ergün, depremden etkilenen illerden 1683 kişinin Uşak'a geldiğini, bunların bir kısmının akrabalarında, bir kısmının da evlerde, otellerde ve KYK yurtlarında kaldığını belirtti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Şunu da belirtmek istiyorum. Bazı gıda ve yardım malzemelerine ihtiyaç yok gibi bir hava oluşturuldu ama o geçerli değil. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bunu açıkladı. Bu operasyon 10-15 günlük öyle kısa süreli bir operasyon değil. Uzun sürecek bir süreç olduğu için biz elimizden geldiği kadar yine yardım malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Biz yine hayırsever vatandaşlarımızın katkısını deprem bölgesine göndermeye devam edeceğiz."

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardımda bulunan iş insanlarına, hayırseverlere ve Uşaklılara teşekkür ederek, depremden etkilenen illerdeki yaraların sarılması için gece gündüz desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Uşak'tan giden ekiplerin Hatay'ın Samandağ ilçesinde çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Çakın, ilçeye yerel hizmetler konusunda da destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Toplantıya, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.



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