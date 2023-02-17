Uşak, Aydın ve Manisa'da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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UŞAK/AYDIN/MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Uşak, Aydın ve Manisa'da cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'nde vatandaşlar cuma namazı için bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Cuma namazı sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami önünde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

- Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, namaz sonrası vatandaşa helva dağıttı.

- Manisa

Manisa'da il merkezindeki Hatuniye Camisi ile Kula ve Demir ilçelerindeki camilerde cuma namazının ardından vatandaşlar, depremde yaşamını yitirenler için saf tuttu.

Yoğun bir katılımla kılınan gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

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