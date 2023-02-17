Uşak, Aydın ve Manisa'da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak, Aydın ve Manisa'da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA

Uşak, Aydın ve Manisa'da depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

UŞAK/AYDIN/MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Uşak, Aydın ve Manisa'da cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Uşak'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'nde vatandaşlar cuma namazı için bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Cuma namazı sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami önünde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

- Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Bey Camisi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, namaz sonrası vatandaşa helva dağıttı.

- Manisa

Manisa'da il merkezindeki Hatuniye Camisi ile Kula ve Demir ilçelerindeki camilerde cuma namazının ardından vatandaşlar, depremde yaşamını yitirenler için saf tuttu.

Yoğun bir katılımla kılınan gıyabi cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'ta otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi ...
Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı dualarla Hatay'a uğurlandı
YEREL HABERLER Uşak'tan gönüllü 24 sağlık çalışanı dualarla Hatay'a ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.