Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Uşaklı itfaiyeciler kente döndü

UŞAK (AA) - MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 12 itfaiyeci Uşak'a geldi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 12 personel, Belediye Başkanı Mehmet Çakın koordinasyonunda Samandağ'daki arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Zorlu görevden sonra Uşak'a dönenlerden İtfaiye Amiri Ramazan Duran, AA muhabirine Samandağ'a ulaştıklarında karşılaştıkları manzaranın şok edici olduğunu anlattı.

Vakit kaybetmeksizin, aldıkları eğitim doğrultusunda enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Duran, şöyle konuştu:

"Yüreğimiz parçalandı ama vazifemiz, görevimiz olarak elimizden ne geliyorsa son ana kadar mücadele verdik. Uşak ekibi ve diğer yardımcı olan gönüllülerle birlikte enkaz altından 37 kişiyi canlı olarak çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim ettik. Umutların bittiği anda, bir tık, bir nefes bizi tekrar umutlara bağlıyordu. Var gücümüzle, bütün heyecanımızla, durmaksızın, yorulmak bilmeden o kişiye ulaşmak için çaba sarf ediyorduk. Biz can alıp vermiyoruz ama bir kişinin hayatta kalmasına vesile olmak bizim için gurur vesilesi."

Depremden 132 saat sonra radyoloji teknisyeni Adil Cemali'yi enkaz altından sağ çıkardıklarını dile getiren Duran, "Son taş kalkana kadar umutlarımızı koruyacağız dedik orada arkadaşlarımızla birbirimize. Herkesin umutlarının bittiği bir anda biz bir babaya evladını sağ şekilde verdik. Bu bizim bütün yorgunluğumuzu aldı ve dünya kadar mutluluk verdi. O kadar kişinin hayatını kaybettiği bir ortamda bir kişinin hayata bağlanmasına tanık olmak bizim için onur vericiydi." dedi.

- "Ölümlerin çoğu merdiven boşluklarında ve koridorlarda"

Deprem sırasında "yaşam üçgeni" pozisyonu alan kişilerin kurtulma şanslarının yüksek olduğuna tanıklık ettiğini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Canlı çıkardıklarımızın çoğu kendilerini koltuk kenarına almış, bizim bu hayat üçgeni dediğimiz yaşam üçgeni pozisyonunu alan insanlardı. Yatak olur, koltuk takımı olur genelde hayatta kalanlar bunlar. Bizim sürekli deprem tatbikatlarında söylediğimiz şeyleri uygulayanlar hayatta kalmış. Maalesef heyecanla, panikle kaçma yoluna gidenler... Genelde ölümlerin çoğu koridorlarda ve merdiven boşluklarında maalesef. Biz günlük tatbikatlarımızda yaptıklarımızı dikkate alırsak hayatta kalma oranımız o kadar artıyor. Biz bunu bizzat tecrübe ederek gördük. Kurtardığımız 37 kişiden en az 25'ini koltuk kenarında hayat üçgeni yapmış şekilde bulduk."

- "Biz kahraman değiliz"

İlçede yaşayan vatandaşların kendileri için çok özel bir yerde olduğuna değinen Duran, şöyle devam etti:

"Oradaki halk bizi hiç göndermek istemedi. Kahramanlar gibi bizi uğurladılar. Biz kahraman değiliz. Biz naçizane elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince çalıştık ama onların gözünde kahramanız. Bu da, benim ve arkadaşlarım için ömür boyu gurur duyabileceğimiz bir iş. Bütün servetimizi, her şeyimizi ortaya dökelim oradaki insanların duasını almak, onların sevgisini kazanmak bizim için en büyük mutluluk oldu. Rabbim bir daha böyle olaylar yaşatmasın."

İtfaiye eri Mehmet Çakın, enkaz altından bir canı daha kurtarmak için gece gündüz mücadele ettiklerini belirtti.

Samandağ halkına teşekkür eden itfaiye eri Özkan Demir de "Hepsi bizim için birer aile oldu. Orada beraber yedik içtik. Acılarını paylaştık, mutluluklarını paylaştık. Hepsi benim için Uşaklı arkadaşlarım gibi birer aile oldu. Unutumayacağımız bir aile oldu. Devletimizin milletimizin başı sağ olsun. Zor bir sınav, zor bir süreç şu anda geçirdiğimiz. Allah’ın izniyle biz bunun da üstesinden geliriz. Herkese sabır diliyorum." dedi.





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