Uşak'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
C.B. (19) idaresindeki 03 ACJ 384 plakalı hafif ticari araç, Ankara - İzmir kara yolu Büyükoturak Köyü yakınlarında aynı istikamette giden G.E'nin (38) kullandığı 64 BE 496 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ş.E. (25) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Ş.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.