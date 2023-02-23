Banaz'da çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Banaz'da çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

AA

Banaz'da çiçek hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı görülmesinden dolayı hayvan pazarı kapatıldı.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerde küçükbaş hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle cumartesi günleri İslam Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının geçici süreyle kapatılma kararı alındığını bildirdi.

Öte yandan, aynı gün kurulan büyükbaş bölümünün de çevre il ve ilçelerde şap hastalığı olduğu için tedbir amaçlı kapatıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta bahçeden tabancayla rastgele açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta bahçeden tabancayla rastgele açılan ateş ...
Uşak'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta tırla çarpışan hafif ticari araçtaki 1 kişi ...
Uşak'ta bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Uşak'ta bir apartmana ait garajda çıkan yangın ...
(Görüntülü) UŞAK&#039;TA MAĞAZA YANGININDA İŞ YERİ SAHİBİ ÖLDÜ, 3 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) UŞAK'TA MAĞAZA YANGININDA İŞ YERİ ...
Uşak'ta mağaza yangınında iş yeri sahibi öldü, 3 itfaiyeci dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Uşak'ta mağaza yangınında iş yeri sahibi öldü, 3 ...
Uşak'ta mağazanın deposunda çıkan yangında 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Uşak'ta mağazanın deposunda çıkan yangında 1 kişi ...
Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Uşaklı itfaiyeciler kente döndü
YEREL HABERLER Depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan Uşaklı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.