Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ş.Ö. (28) idaresindeki 43 NN 370 plakalı otomobil, Uşak-Ankara kara yolu Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprülü kavşağı girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç'ye (53) çarptı.
M.Ç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.