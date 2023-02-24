Uşak'ta direğe çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu

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UŞAK (AA) - Uşak'ta aydınlatma direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.



O.K'nin kullandığı 45 M 1270 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde, O.K'nin kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğu anlaşıldı.



O.K'nin, kaza sonrası devrilen otomobilin kırılan ön camdan çıkması ise cep telefon kamerasıyla kayda alındı.



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