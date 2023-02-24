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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Belediyesi tiyatro ekibi depremzedeler için sahne aldı

AA

Uşak Belediyesi tiyatro ekibi depremzedeler için sahne aldı

UŞAK (AA) - Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, depremlerden etkilenen vatandaşlar için Uşak Erkek Öğrenci Yurdu konferans salonunda "Çikolata Dükkanı" adlı oyunu sahneledi.

Depremin etkilediği 11 ilden kente gelen depremzedeler, kentteki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtları Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilmeye devam ediliyor.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, öğrenci yurduna yerleştirilen depremzedeler için “Çikolata Dükkanı” adlı oyunu sahneledi.

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yönetmeni Murat Çubukçu, AA muhabirine, tiyatroyla afetten etkilenen vatandaşların yaşadığı travmayı unutturmak istediklerini söyledi.

Gönüllü olarak Hatay'ın Samandağ ilçesine giderek 13 gün kaldığını belirten Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların şu anki durumunu bildiğim için onlara bir şekilde dokunmamız gerekiyordu. KYK yurdunda kalan misafirlerimiz için bugün Çikolata Dükkanı adlı oyunumuzu sergiledik. Çok keyif aldık. Onların hayata bakış açılarının bir nebzede değiştiğini düşünüyoruz. Çünkü kendimiz depremi yaşamasak da o psikolojinin içerisinde olduğumuz için zor bir süreç. Burada 25 dakika da olsa yarım saatlik bir zaman dilimi de olsa depremzede çocukların eğlenebildiğini, mutlu olabildiğini gördük. Bu bizim için de sevinç ve mutluluk verici."

Depremzede Mustafa Kadife, Uşak halkının kendilerine kucak açtığını ve yurdun bütün imkanlarından faydalanabildikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Depremde evlerinin yıkıldığını belirten Kadife, "Kalacak yerimiz yok. Çocuklarımızın geleceği için, okul ihtiyaçları için buradayız. Mecburiyetten geldik. Tiyatroyu sahneleyenlerden Allah razı olsun. Gerçekten biz bu kadar ilgiliyi beklemiyorduk. Çocuklarımızın bu eğlencesini gördüğümüz zaman daha fazla etkilendik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hoşumuza gitti, güzel bir etkinlik oldu. Bizi devletimiz yalnız bırakmadı. Uşak yalnız bırakmadı. Bir nebze de olsa depremin stresini, psikolojisini üzerimizden atmak için herkes elinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Hatay'dan gelen lise öğrencisi Kübra Kadife de düzenlenen etkinliklerden memnun olduğunu dile getirerek "Buraya geldiğimizden beri 2-3 kez olduğu oluyor. Bunların arka arkaya olması çok güzel. Burada küçük yaşta olan bir sürü çocuk var ve bunlar hala deprem psikolojisini atlatamıyorlar. Ben biraz büyüğüm ben de atlatamıyorum. Hala yaşadığımızın şokundayım. Bu tür etkinlikler yapılarak insanların kafası dağıtılmaya çalışılıyor. Bence çok güzel. Herkese binlerce kez teşekkür ediyorum." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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