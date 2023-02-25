Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı İlçe Ziraat Odası Başkanlığına seçildi

Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte son depremler

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UŞAK (AA) - Banaz Ziraat Odası Başkanlığına Zafer Arpacı getirildi.

Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurul programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gelir gider bilanço raporlarının okunarak onaylanmasının ardından yapılan seçimde 55 delege oy kullandı.

Mevcut Oda Başkanı Etem Erdem 23, Banaz Belediye Başkanlığını yürüten Zafer Arpacı 29 oy aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni yönetimde Kader Metin, Ramazan Yeter, Hasan Çelik, Ramazan Tümer, Mehmet Şanlıer ve Erkan Aras yer aldı.





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