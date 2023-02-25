Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, araştırma sonucu kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 382 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler B.H. ile yabancı uyruklu M.G. ile M.S. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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