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UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir-Uşak kara yolu üzerindeki Güre köyü yakınlarında M.Ö. (51) idaresindeki 06 PGD 64 plakalı otomobil ile kavşaktan çıkan R.B. (38) yönetimindeki 61 TV 837 plakalı otomobil çarpıştı.



Çarpışma sonucu 06 PGD 64 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada sürücülerden M.Ö. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ö. (58), F.Ö. (58), C.Ö. (48) ve H.Ö. (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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