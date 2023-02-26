Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte bir araca ve eve operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Torun" ile araçta yapılan aramada 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin 875 lira ile 110 bin lira değerinde senet, çeyrek altın, 6 telefon, kamera kayıt cihazı, kullanma aparatı, silah ve fişekleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Y, F.Y, R.I. ve F.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.I. ile F.C. serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.