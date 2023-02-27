Uşak'tan depremden etkilenen illere 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildi

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, kentten Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere toplamda 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildiğini, 1 milyon 302 bin 277 parça muhtelif gıda ve yardım malzemesinin ulaştırıldığını bildirdi.

Ergün, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen toplantı öncesi yaptığı açıklamada, bugüne kadar Uşak'tan deprem bölgesine arama kurtarma ve yardım ekibi olarak 1944 personel, 316 araç, 205 iş makinesinin gittiğini ve 593 personelin 102 araçla bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Soğuk günlerde en önemli ihtiyaçlardan biri olan battaniye sevkiyatını ilk günden beri sürdürdüklerini aktaran Ergün, "Allah'a şükür Uşak, deprem bölgesinin bu sıkıntısını yüzünün akıyla giderdi. Yine talep oldukça destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Uşak ilinden bu zamana kadar çıkan battaniye sayısı 1 milyon 341 bin 768 adet. Bunlar toplam 299 tır ve 3 uçakla deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Muhtelif gıda ve yardım malzemesi koli, kilo, ton gibi birbiriyle çok uyumlu olmayan birim ölçüleriyle toplamda 1 milyon 302 bin 277 parça muhtelif gıda ve yardım malzemesini yine 251 tırla deprem bölgesine ulaştırmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Depremden etkilenen illerden kente gelenlere de değinen Ergün, akrabalarında, evlerde, otellerde ve KYK yurtlarında kalan kayıtlı vatandaşların sayısının 7 bin 14 olduğunu belirtti.

Ergün, kentteki depremzedelerden sağlık hizmetlerine 805 başvuru olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Bunların dışında 721 kişiye öğrenci yurtlarında poliklinik hizmeti verilmiş. Yine konaklamada 1540 kişi otellerde ve KYK yurtlarında konaklıyor. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan 304 depremzedeye şu ana kadar 526 bin lira yardım yapılmış. Şu anda 676 da öğrencimiz ortaokul ve liselerde kayıtlı olarak ilimizde eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Bir de İçişleri Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası var. Kampanya kapsamında da ilimize gönüllü 38 başvuru yapılmış. Bu kampanya kapsamında bu evlerden biz yararlanmak istiyoruz diyen depremzede sayısı da şu anda 20. Ama bunun 10'u, 11'i bugün oldu. Yeni biliniyor program. Biz bunun yarın yarından sonra daha da katlanarak talebin artacağını düşünüyoruz."

-"Ekiplerimiz çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sürdürmekte"

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın de ilk günden bu yana belediyeden destek ve arama kurtarma ekipleri ve muhtelif yardımları sevk ettiklerini, gerekli çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Uşak Belediyesi'nden şu anda deprem bölgesinde 46 personelin olduğunu dile getiren Çakın, "Ekiplerimiz çalışmalarını AFAD koordinasyonunda sürdürmekte. Personellerimiz ağırlıklı olarak Hatay Samandağ ve Adıyaman Besni bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Şu anda Besni'de 2 temizlik aracımız ile 3 iş makinemiz çalışmalara destek oluyor. Perşembe günü kardeş şehrimiz olan Besni'ye yine belediyecilik faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla vidanjörümüz hareket edecek. Özellikle çadır kentlerin yanına kuracağımız çocuk parklarının inşasına başlayacağız. Onların bu süreçte yüzlerini biraz da olsun güldürebilmek için çadır kentlerin yanına kuracağımız çocuk oyun gruplarının katkısı olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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