Uşak'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Banaz'dan Uşak yönüne ilerleyen M.S. (33) idaresindeki 43 HV 501 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.B. (43) yönetimindeki 64 FL 509 otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.B. ile diğer araçta bulunan C.T. (30) ve H.S. (54) yaralandı.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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