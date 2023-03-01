Uşak'ta depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buldu

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UŞAK (AA) - Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen çocuklar için sinema etkinliği düzenledi.

Otobüslerle kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonuna götürülen çocuklar ve aileleri, "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filmini izledi.

Film sonrasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Ailesiyle Gaziantep'ten gelen 10 yaşındaki Yusuf Arda, filmi izlediği için heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Filmi beğendiğini aktaran Yusuf Arda, "Ben zaten bu filmi merak ediyordum, gitmek istiyordum. Çok güzel oldu teşekkür ederiz. Biz kız yurdunda kalıyoruz. Orada halı sahada maç yapıyoruz." dedi.

Adıyaman'dan gelen 12 yaşındaki Ümithan Türk ise etkinliklerin psikolojilerine iyi geldiğini belirterek, "Film çok güzeldi. Yani biraz psikolojimiz düzeldi. Bizi buraya getiren abilere çok teşekkür ederim. Kaldığımız yurt çok güzel. Müdürü de çok iyi. Sabah kahvaltıları, akşam yemeği, öğlen yemeği çok güzel." diye konuştu.

Çocuklardan Serkan Sertaş ise filmi uzun zamandır beklediğini, izlediği için mutlu olduğunu kaydetti.

Etkinlik kapsamında kentte ağırlanan 400'e yakın çocuk için sinema etkinlikleri düzenleneceği ifade edildi.





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