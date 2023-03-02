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Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş'tan, yemekhane binasına ilişkin açıklama:

AA

Uşak Üniversitesi Rektörü Savaş'tan, yemekhane binasına ilişkin açıklama:

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite yerleşkesindeki yemekhane binasının statik analizinin yapıldığını, riskli ve tehlikeli olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Prof. Dr. Ekrem Savaş, yemekhane binası önünde düzenlediği basın toplantısında, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, söz konusu binanın riskli olduğuna dair rapor bulunduğunu öne sürdüğünü belirtti.

Açıklamayı kendisini ve kamuoyunu bilgilendirmek adına yaptığını kaydeden Savaş, ilgili binanın inşasına 2013'te başlandığını, inşaatın bir süre durduğunu, kendisi göreve geldikten sonra 2019'da yeni bir ihaleyle binayı tamamladıklarını ifade etti.

Üniversitelerinde görev yapan 3 uzmana 4 Ocak 2023'te binayı incelettiklerini kaydeden Savaş, şöyle konuştu:

"Yaptırdığımız inceleme neticesinde bize ulaşan bir rapor vardı. Bu raporda iddia edildiği gibi 'Bina çürüktür' denmiyor. 'İlgili imalatın kusurlu olabileceği şüphesi oluşmuş olup, bina içerisinde o bölgenin yoğun kullanımı ve mekan olması nedeniyle can güvenliği açısında bir teftiş olabileceği düşünülmektedir' diyor. Yani kesin bir şey yok. Bunun üzerine bizim o günkü Yapı İşleri Daire Başkanımız kendi teknik elemanlarıyla 4 kişilik bir inceleme kurulu oluşturuyor. Bina üzerinde inceleme yapıyorlar. Bunları da bir rapor halinde sunuyorlar. Bu raporda; 'Bunun bir statik analizi yapılması gerekir, bu bizi aşan bir konudur' diyorlar. Bunun üzerine biz statik analizi yapmak üzere bağımsız bir kuruluştan hizmet alarak bunu yaptırmış olduk. Statik analizin içerisinde, 'Binada herhangi bir hayati tehlike oluşturacak hiçbir şeye rastlanmamıştır.' denmektedir."

Savaş, Özkan Yalım statik analiz sonuçlarına ilişkin raporu göndereceklerini de belirtti.

İddianın üniversitenin itibarını zedelediğini ve bunun kendilerini üzdüğünü kaydeden Savaş, "Binamız sapasağlam, hiçbir hayati tehlike yoktur ve oluşabilecek şeyler karşısında her zaman önlem almaktayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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