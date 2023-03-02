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Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan su tasarrufu çağrısı

AA

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeteri kadar yağış alınmaması nedeniyle kuraklığa karşı önlemler almaya devam ettiklerini belirterek vatandaşlardan da su tasarrufuna azami önem göstermelerini beklediklerini bildirdi.

Uşak Belediye Başkanı Çakın'dan su tasarrufu çağrısı

UŞAK (AA) - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeteri kadar yağış alınmaması nedeniyle kuraklığa karşı önlemler almaya devam ettiklerini belirterek vatandaşlardan da su tasarrufuna azami önem göstermelerini beklediklerini bildirdi.

Çakın, yaptığı açıklamada kuraklığa karşı tedbir almak için musluklardan akan suyun kesilmesinin beklenmemesi gerektiğini, bu konuda belediye olarak görevlerini eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet eden Çakın, şunları kaydetti:

"Elimizde olan suyu da kaybetmemek veya kirlenme sorunuyla karşılaşmamak için gerek madencilik faaliyetlerine karşı tavrımızın sürmesi gerekse bölgenin koruma alanının genişletilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz gerekli tedbirleri DSİ ve hükümetimizle işbirliği içerisinde alıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Billboardlarımızda, sosyal medya paylaşımlarımızda bu konudaki çalışmalarımızı görebilirsiniz. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için vatandaşlarımızın da tasarruf konusunda gayret ve özen göstermesi son derece önemli."

Açıklamada, belediyenin kentin çeşitli noktalarında yeni su kaynakları oluşturulması ve şehrin şebekesine bağlanması konusunda çalışmalar yürüttüğü de ifade edildi.

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