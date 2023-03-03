Kırşehir'de cesetleri gömülü bulunan çiftin ölümüne ilişkin davada karar

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UŞAK (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde Vildan-Osman Çelik çiftinin cesetlerinin dağlık arazide toprağa gömülü bulunmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 9 sanığın Uşak'ta yargılandıkları davada karar çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

İlk duruşmada, Vildan Çelik ile daha önce dini nikahla birlikte yaşadıklarını belirterek cinayetleri itiraf eden Vildan Çelik'in amcasının oğlu Resul İnce, "Vildan benim imam nikahlı eşim. 6 yıllık geçmişimiz var. Ben her şeyimi verdim. Kötü davranmadım. Dövdüğüm söyleniyor böyle bir şey yok." dedi.

Diğer sanıklar da eski savunmalarını tekrarladı.

- Karar

Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Vildan Çelik'in kuzeni Resul İnce'ye, "töre sakiyle öldürme" ve "kişiye yönelik eziyet çektirerek töre saikiyle öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. İnce ayrıca, "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vildan Çelik'in babası Veysi İnce, "töre saikiyle kızını öldürme" ve damadına yönelik "eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Resul, Recep ve Ramazan İnce kardeşlere, "kardeşe yönelik töre saikiyle öldürme" ve "kişiye yönelik eziyet çektirerek töre saikiyle öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulandı. Resul ve Ramazan İnce'ye ayrıca "cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan da 10 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Vildan Çelik'in tutuksuz yargılanan eniştesi Mehmet Sesigüzel, "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Vildan Çelik'in annesi Kadriye İnce, kız kardeşi Hatice Sesigüzel ile diğer kuzeni Berhude İrten'in ise beraatına hükmedildi.

- Davanın geçmişi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde 30 Aralık 2020'de Osman Çelik'ten haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istemişti.

Çelik'in 2 ay kadar önce kendisine kaçan Vildan Çelik ile resmi nikah kıyarak evlendiği belirtilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında çiftin cenazeleri, Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülü bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında Çelik'in Bayramözü köyünde yaşayan anne babası ile kardeşlerinin de aralarında olduğu 9 yakını tutuklanmıştı.

Soruşturma sonunda 9 sanık hakkında, dava açılmıştı.

- İlk duruşmada itiraf etmişlerdi

Güvenlik nedeniyle Uşak'ta görülen davanın ilk duruşmasında, daha önce suçlamaları reddeden Resul İnce, geçmişte işlediği "kasten adam öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 66 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğunu, firari olması nedeniyle Vildan Çelik ile resmi nikah kıymadan birlikte yaşadıklarını ileri sürmüştü.

Olaylardan bir süre önce Vildan Çelik'in bankaya para çekmek üzeri yanından ayrıldığını anlatan İnce, Çelik'in 50 gün sonra Osman Çelik ile babaevine döndüğünü kaydederek, "Vildan'a 50 gündür nerede olduğunu sorunca yanındaki Osman isimli kişi 'Sen benim karıma nasıl bağırıyorsun?' deyip evlilik cüzdanını gösterince cinnet getirdim. Daha sonra Osman'la aramızda yaşanan tartışma sonucu sopayla ona vurdum. Üzerime gelince de birkaç yerinden bıçakladım." demişti.

Osman Çelik'i de köylerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alana götürüp öldürdüklerini anlatmıştı.

Diğer sanıklar ise Resul İnce'nin kendilerine baskı yaptıklarını öne sürmüşlerdi.



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