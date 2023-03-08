Uşak'ta silahlı kavgada vücuduna saçma isabet eden 5 kişi yaralandı

Deprem bölgesinde bir artçı daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan silahlı kavgada evinin balkonundan ateş eden bir kişi gözaltına alındı.

Dikilitaş Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'ne minibüsle gelen bir grup tarafından tüfek ve tabancayla evine ateş açılan B.Ş, balkondan tüfekle karşılık verdi.

Olay sırasında çevrede bulunan ve vücutlarına saçma isabet eden M.Y, R.B, F.K, M.S. ve F.K. hafif şekilde yaralandı.



Saldırıyı gerçekleştiren grup, minibüsle olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan yara almadan kurtulan ev sahibi B.Ş, gözaltına alındı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.