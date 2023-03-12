Uşak'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı

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UŞAK (AA) - İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Uşak'ta program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programda, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan belgesel film gösterildi.



Programda Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, şiirler okudu. İstiklal Marşı da Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça seslendirildi.

Programa, Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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