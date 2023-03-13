Banaz'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi.



Banaz Belediyesi Kültür Sarayı'nda düzenlenen törende, Mahire Eynel İlkokulu Müdürü Refik Tuncay, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Öğrenciler hazırladıkları piyesi sundu.



Şiir, kompozisyon, resim ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencelere hediyeler verildi.

Programa Kaymakam Musa Aydemir, Belediye Başkanı Zafer Arpacı, İlçe Emniyet Müdürü Şahap Köse, İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı.



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