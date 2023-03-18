Uşak'ta gece kulübünde birlikte çalıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ta bir gece kulübünde birlikte çalıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Cinayet zanlısı Ö.A. (23) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde çalışan Ö.A. ile Mustafa Boral (31) arasında dün gece saatlerinde tartışma çıkmış, Ö.A, Boral'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Boral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Ö.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.













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