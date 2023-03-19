Uşak'taki trafik kazasında yaralanan öğretmen hastanede öldü

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaralanan öğretmen Osman Zeki Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öğretmen Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öztürk'ün özel bir okulda yöneticilik yaptığı öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsünün jandarmadaki işleminin devam ettiği belirtildi.



Banaz ilçesinden Uşak yönüne giden Osman Zeki Öztürk (41) yönetimindeki 64 ACG 941 plakalı motosiklet, dün akşam aynı yönde giden ve Derbent köyü kavşağında dönmek için yavaşlayan Y.Ş. yönetimindeki 64 FN 359 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Öztürk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.



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