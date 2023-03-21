Banaz Kaymakamı Musa Aydemir gazi ve şehit aileleriyle buluştu

Kayseri iftar saati ve sahur vakti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen program Banaz Müftüsü Remzi Karadoğan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda, Kaymakam Aydemir ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı ailelerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Aydemir, yaptığı konuşmada, "Sizler, bu ülkenin, bu vatanın en onurlu insanlarısınız. Sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğumuzu bilmenizi isterim. Herhangi bir sorununuz olduğunda tüm kurumlar olarak emrinizdeyiz. Sizler bizim için çok önemlisiniz." dedi.

Yemeğe İlçe Jandarma Komutanı Zülfü Eren Can, İlçe Emniyet Müdürü Şahap Köse ve kurum müdürleride katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.