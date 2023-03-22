Uşak'taki kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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UŞAK (AA) - Uşak'taki kavgada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Üçüncü Atlı Sokak'taki Y.O. ile alacak meselesi iddiasıyla bir araya gelen O.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.O, Y.O. ve O.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

O.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.





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