Uşak Valisi Ergün'den ramazan ayı mesajı

UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergün, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazana ulaşmanın mutluluğu ve huzuru içinde olduğunu belirtti.

Ramazanın, İslam aleminin özlemle beklediği bir ay olduğunu aktaran Ergün, "Bu ay, toplumumuzda sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın artmasına vesiledir. Ramazan, paylaşmanın, derdi olana el uzatmanın, ihtiyacı olanın yardımına koşmanın önemini idrak ettiğimiz en güzel aydır. Toplumumuza, birlik ve beraberliğimize sağladığı katkılarla beraber kul olarak içimize dönmemizi sağlayan müstesna bir zaman dilimidir. Ramazan ayı, tuttuğumuz oruçlarla sabrımızı güçlendirmek, Allah'ın verdiği nimetlere sağlık ve afiyete şükretmek için en büyük imkandır. Yaptığımız ibadetlerle, ettiğimiz dualarla gönül kapılarımızın açılacağı, merhametlilerin merhametlisi rabbimize yöneleceğimiz en kutlu aydır." ifadelerini kullandı.

Ergün, şöyle devam etti:

"Asrın felaketiyle milletçe büyük bir imtihan yaşadığımız bugünlerde insani olan tüm hasletlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Bu büyük badireyi evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını açarak, imkanlarımız ölçüsünde yardımda bulunarak inşallah hep birlikte atlatacağız. Bu mübarek ay vesilesiyle, yüce Allah'tan ibadetlerimizin, dualarımızın ve tövbelerimizin kabul olmasını, birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve huzurumuzu daha da artırmasını, ülkemizi her türlü afetten muhafaza etmesini diliyor; Uşaklı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.