Uşak Ticaret Borsası

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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.



UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 7,20 7,50 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik buğday 5,70 6,00 Yemlik arpa 5,50 5,60 Nohut 22,00 23,00 Beyaz haşhaş 59,00 60,00 Mavi haşhaş 48,00 49,00 Sarı haşhaş 57,00 58,00 Susam 45,00 46,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 6,00 6,50





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