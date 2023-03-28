Manisa'ya atanan Emniyet Müdürü Mesut Gezer törenle uğurlandı

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UŞAK (AA) - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mesut Gezer, törenle Uşak'tan ayrıldı.

Gezer için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Gezer burada yaptığı konuşmada, Uşak'ta görev aldığı süre içerisinde kenti çok sevdiğini ve çok dost kazandığını söyledi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Gezer, "Kapımız kapınızdır, evimiz evinizdir. Manisa'ya gelip de bizi görmeden gitmeyin. Bizi çok mutlu edersiniz. Ben sizlerle çalışmaktan büyük mutluluk, gurur duydum. Varsa hakkım benden yana helal olsun. Lütfen haklarınızı helal edin." dedi.

Çiçek takdim edilmesinin ardından Gezer, İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle vedalaştı.

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