Uşak'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, E.K'nin (40) Karaağaç Mahallesi 4. Buğra Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın ikinci katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bina içine dolan duman nedeniyle vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairenin bir bölümünde hasar oluştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.