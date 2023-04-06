Uşak Valisi Turan Ergün, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana'da dolmuş durağa daldı: Ölü ve yaralılar var

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UŞAK (AA) - Uşak Valisi Turan Ergün, Anadolu Ajansının (AA) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Vali Ergün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm ajans çalışanlarına kolaylıklar ve başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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