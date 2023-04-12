Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında önceden belirlenen adrese baskın yaptı.

Polis, evde bulunan O.D, H.Ş. ve R.A'yı gözaltına aldı.

İkametteki aramalarda 163 gram metamfetamin, 796 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 296 sentetik ecza, 4 tabanca, 21 fişek ve 6 şarjör ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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