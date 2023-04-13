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UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 7 lira 20 kuruştan, en yüksek 7 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (Lira) Makarnalık buğday 7,20 7,50 Ekmeklik buğday 6,00 6,20 Yemlik arpa 5,50 5,60 Yemlik buğday 5,60 5,70 Nohut 22,00 23,00 Beyaz haşhaş 57,00 58,00 Mavi haşhaş 47,00 48,00 Sarı haşhaş 57,00 58,00 Susam 45,00 46,00 Aspir 6,50 6,70 Yağlık ay çekirdeği 6,00 6,50





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