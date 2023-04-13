Uşak'ta, MHP milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

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UŞAK (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Uşak milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan MHP Uşak İl Başkanı İbrahim Orman, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri millet için bir dönüm noktası olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Orman, "Türk milletinin sigortası olan Milliyetçi Hareket Partisi, ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyen zillete asla izin vermeyecektir. Sonuna kadar devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye diyeceğiz. Eline vurulup, ekmeği alınan bir Türkiye artık yoktur. Engelleri, zorlukları hep birlikte aşacağız. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Toplantıda MHP Uşak milletvekili adayları Ayhan Kınden, Oğuz Çakmak ve Muzaffer Sait Dönmez de konuşma yaptı.

Aday tanıtım töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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